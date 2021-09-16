Türkiye’de İHA ve SİHA projelerini özel firmalara sızdıran 11 kişi kişiye dava

Sanık Çömez'in, Emre Özlük'le sık sık görüştükleri ayrıca Çömez'in gayriahlaki cinsel eğilimleri bulunduğu, yapılan teknik takipte pedofili eğilimlerinin tespit edildiği aktarıldı.



YAZIŞMALAR İDDİANAMEDE



İddianamede, sanıklar arasındaki iletişim tespit tutanakları ile suçlamalara yönelik 'WhatsApp' ve e-posta yazışmaları ile sanıklar Yusuf Hakan Özbilgin ve Emre Özlük'ün görüştükleri anlara ait fotoğraflar da delil olarak yer aldı.





AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKLAR



Sanıklar Aydın Demir, Cemal Evci, Çağlar Yeşildağ, Emre Özlük, Faruk Baytürk, Murat Ali Çömez, Mustafa Sırrı Akın, Yiğit Saç ve Yusuf Hakan Özbilgin 'zincirleme olarak devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 35'er, sanıklar İbrahim Altın ve Murat Darendeli 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.