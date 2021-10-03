Son dakika: Prof. Dr. Uğur Şahin’den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama: Güncellenmiş aşıya ihtiyaç olacak

Yaklaşık iki yıldır dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile adından söz ettiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar geldi. Uğur Şahin, Covid-19 salgınının seyri ve aşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde, zaman geçtikçe virüsün vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği mutasyonlara uğrayacağı belirtti.

Bu durumun da mevcut aşıların oluşturduğu bağışıklığı azaltabileceğini ifade etti.