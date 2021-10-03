Son dakika: Prof. Dr. Uğur Şahin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama: Güncellenmiş aşıya ihtiyaç olacak
Dünya genelinde yaklaşık 5 milyonun hayatını kaybettiği küresel yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıyla umut olan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahin, Kovid-19'un mutasyona uğramaya devam edeceğini belirtirken yeni bir formülasyona ihtiyaç duyulacağını ifade etti. 'Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu' diyen Şahin "Gelecek yılın ortasına kadar farklı bir durum olabilir" diye konuştu. Öte yandan Prof. Dr. Şahin, hali hazırda uygulanmaya devam eden aşıların Delta mutasyonuna karşı ne kadar etkili sorusuna da yanıt verdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Yaklaşık iki yıldır dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile adından söz ettiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar geldi. Uğur Şahin, Covid-19 salgınının seyri ve aşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde, zaman geçtikçe virüsün vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği mutasyonlara uğrayacağı belirtti.
Bu durumun da mevcut aşıların oluşturduğu bağışıklığı azaltabileceğini ifade etti.
GÜNCELLENMİŞ AŞIYA İHTİYAÇ OLACAK
mRNA teknolojisi ile üretilen dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek yılın ortalarına doğru güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Şahin, "Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak" dedi.
DELTA MUTASYONU AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTMADI
Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve baskın hale geldiğini belirten Şahin, bu durumun mevcut aşının etkinliğini azaltmadığını belirtti.
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