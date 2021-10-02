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Koronavirüs (Kovid-19) ne zaman bitecek? DSÖ yetkilisi umut veren tarihi duyurdu

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Giriş: 02.10.2021 01:51
Güncelleme:02.10.2021 01:52
Kovid-19 salgını ne zaman sona erecek? Herkesin yanıt aradığı bu soruya, Dünya Sağlık Örgütü'nden yanıt geldi. Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira, koronavirüs salgınının Mart 2022'ye kadar bitebileceğini söyledi. Ayrıntılar haberimizde...

Yaşamımızı kökünden değiştiren koronavirüs pandemisi ne zaman sona erecek?

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi.

VAKA SAYILARI KÜRESEL OLARAK DÜŞÜŞE GEÇTİ

DSÖ Halk Sağlığı Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira, salgının mart 2022'ye kadar bitebileceğini söyledi.

Örgütün son raporlarına göre, Kovid-19 vakaları küresel olarak düşüşe geçmiş durumda. Veriler incelendiğinde,
her hafta 400 bin daha az vaka görülüyor.

Bu durumda, aşılamanın ciddi bir rol oynadığına dikkat çekiliyor.

HAFTALIK VAKA SAYISI 4 MİLYONUN ALTINA GERİLEDİ

Daha önce dünya genelinde, haftada yaklaşık 4 milyon yeni vaka tespit ediliyordu.

Bu sayı artık, 3.6 milyona kadar gerilemiş durumda.

Tam da bu sebeple aşılama çalışmalarının devam etmesi halinde, salgının Mart 2022'de bitebileceği yorumu yapılıyor.

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