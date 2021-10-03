Son dakika: İngiltere’de Başbakan Johnson karşıtları sokaklara döküldü

REFORM ÇAĞRISI YAPILDI

Dün başlayan ve bugün de devam eden gösterilerde protestocular Başbakan Boris Johnson ve partisini eleştiren pankartlar taşırken, Brexit karşıtları da Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyarak protestolara eşlik etti. Dünden bu yana devam eden gösterilerde protestocular, hükümeti polise protestoları kısıtlama yetkisi verilmesini içeren "polislik yasasına" da son verilmesi dahil olmak üzere bir dizi reformlar yapmaya çağırdı.