California’da karar! 12 yaş ve üstü çocuklara Kovid-19 aşısı zorunlu oluyor

FDA ONAYI BEKLENİYOR

Vali Gavin Newsom, San Francisco'daki bir okulda yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı onayının çıkması durumunda bu grubun ocak 2022 itibarıyla aşılanmaya başlanacağını, anaokulundan 6'ncı sınıfa kadar olan çocukların da yeni bir FDA onayının ardından aşamalı olarak aşılanacağı ifade etti.