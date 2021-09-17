ABD’nin Afganistan’a düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti: CENTCOM tarafından kabul edildi

7'Sİ ÇOCUK 10 SİVİL ÖLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.