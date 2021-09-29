Son dakika: YouTube’dan flaş karar: Aşı karşıtı tüm videoları yasaklıyor

Aşı karşıtı içeriği kontrol altına alma politikası çerçevesinde YouTube, sağlık yetkililerinin onayladığı ve yaygın kullanılan aşıların etkisiz ve tehlikeli olduğunu iddia eden videoları kaldırırken, aşı konusunda dezenformasyon yaydığını iddia ettiği Joseph Mercola ve Robert F. Kennedy Jr gibi ünlü aşı karşıtlarının yanı sıra, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalını kalıcı olarak kapattı.

Daha önce Kovid-19 aşıları hakkında dezenformasyon yayan videoları kaldırmaya karar veren şirket, kararı tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini ifade etti.

YouTube'un global güven ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Matt Halprin, şirketin yalnızca Kovid-19 aşılarına odaklandığı için harekete geçmekte geç kaldığını, ancak başka aşılar konusundaki dezenformasyonun Kovid-19 aşılarına karşı da şüphe doğurduğunu fark ettikleri için yasağı genişlettiklerini ifade etti.

Öte yandan, Halprin, YouTube'un insanların aşılarla ilgili kişisel deneyimlerini anlattığı, yaşadıkları yan etkilerden ve problemlerden söz eden videolara, bilimsel tartışmalara ve aşıların tarihi başarı veya başarısızlıklarına yer verileceğinin altını çizdi.