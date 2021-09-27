Ersin Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'e jet yanıt: 60 yıllık devletimizden vazgeçmeyiz
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''açık olmadıklarını'' söyledi. Bu sözlere yanıt KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Tatar, "Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.'' dedi.
Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.
"60 YILLIK DEVLETİMİZDEN VAZGEÇMEYİZ"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:
''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- İOKBS bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı? 2021 MEB İOKBS burs kayıtları ne zaman bitiyor?
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
- Polislik sınavı ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Kabine kararları son dakika: Kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, pazar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?
- Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
- Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...
- YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?