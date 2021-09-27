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Ersin Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'e jet yanıt: 60 yıllık devletimizden vazgeçmeyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Ersin Tatar’dan Rum lider Anastasiadis’e jet yanıt: 60 yıllık devletimizden vazgeçmeyiz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''açık olmadıklarını'' söyledi. Bu sözlere yanıt KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Tatar, "Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.'' dedi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

"60 YILLIK DEVLETİMİZDEN VAZGEÇMEYİZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''

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