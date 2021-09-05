KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: Bizi kimse Türkiye'den kopartamaz
Kütahya'da 740'ıncı Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri yapılıyor. Törene katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde düzenlenen "740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"ne katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"GEÇMİŞİMİZ GELECEĞİMİZ GÖNLÜMÜZ BİR"
Bu daveti aldım ve memnuniyetle kabul ettim çünkü bizde netice itibariyle Kıbrıs'ta Osmanlı'nın torunlarıyız dolayısıyla böyle bir anma töreninde bulunmak bölge halkıyla bulaşabilmek benim için önemliydi. Burada Kıbrıs Türk halkı adına da bulunmaktayım. Sevgi ve saygılarını buraya getirdim. Burada Hayma Ana'mızın anma töreninde Osmanlı'nın verdiği mücadele Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçmişimiz geleceğimiz gönlümüz bir böyle bir anma töreninde bulunmaktan memnuiyet duyuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyük bir mücadele vermekteyiz. Kıbrıs eski Kıbrıs değil Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet. Onun siyasetini şu anda sürdürmekteyim. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bey, Türk hükümeti Türkiye tamamıyla arkamızda. Bu şekilde bir anlayışın kökleşmesi ve bütün dünyaya bunu sürekli olarak anlatabilmek.
ABD'Lİ SENATÖRÜN KÜSTAH AÇIKLAMASI
Son derece Rum yanlısı bir tutum. Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrılması gibi bir düşüncemiz asla yoktur. Türk askeri Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin yegane teminatıdır. Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı bizler için vazgeçilmezdir. Rum – Yunan ikilisinin bir dostluğu madalya töreninde söylediği bir takım sözler kabul etmemiz mümkün değildir. Lobileri Kıbrıs'ı Türkiye'den kopartmaya çalışıyorlar. Esas itibariyle KKTC'nin geleceği önemlidir ama Türkiye'nin pozisyonu vardır. Türkiye'nin Kıbrıs'ta hakları var. 1571'den beridir Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin oradaki bir uzantısı olarak oradadır. Dolayısıyla bizi kimse Türkiye'den kopartamaz.
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