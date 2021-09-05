KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de: Bizi kimse Türkiye’den kopartamaz

"GEÇMİŞİMİZ GELECEĞİMİZ GÖNLÜMÜZ BİR"

Bu daveti aldım ve memnuniyetle kabul ettim çünkü bizde netice itibariyle Kıbrıs'ta Osmanlı'nın torunlarıyız dolayısıyla böyle bir anma töreninde bulunmak bölge halkıyla bulaşabilmek benim için önemliydi. Burada Kıbrıs Türk halkı adına da bulunmaktayım. Sevgi ve saygılarını buraya getirdim. Burada Hayma Ana'mızın anma töreninde Osmanlı'nın verdiği mücadele Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçmişimiz geleceğimiz gönlümüz bir böyle bir anma töreninde bulunmaktan memnuiyet duyuyorum.