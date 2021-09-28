Yunanistan'dan gece yarısı son dakika Türkiye açıklaması: Türkiye ile silahlanma yarışı...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye özelinde son dakika açıklamalarında bulundu. Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını söyleyen Miçotakis, Türkiye ile bir silahlanma yarışına girmeyi hiç istemediğini dile getirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışı niyetinde olmadığını kaydetti.
GERGİNLİK KİMSEYE FAYDALI OLMAZ
Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirirken, "Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim? Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye'nin anladığına inanıyorum." diye konuştu.
İYİ İLİŞKİLER MÜMKÜN
İklim krizi, sığınmacı sorunu gibi ortak sorunlarda Türkiye ile iş birliği yapılabileceğini belirten Miçotakis, ekonomik iş birliğinin de iyi komşuluk ilişkileri ve saygı çerçevesinde mümkün olduğunu kaydetti.
TEK ÇÖZÜM ULUSLARARASI HUKUK
Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki sorunların çözümü için tek yolun uluslararası hukuk olduğunu dile getirerek, "Biz İtalya ve Mısır örneğinde, bu tür anlaşmalar yapılabileceğini gösterdik. Açıkça söyleyeceğim, sonuçta herkesin faydasına olacak çözümleri başarabilmemiz için bazı konularda karşılıklı geri adım atılmasını gerektiren anlaşmalar yapılabilir." diye konuştu.
TÜRKİYE İLE YARIŞA GİRMEYE NİYETİMİZ YOK
Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok." ifadesini kullandı.
Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin, Doğu Akdeniz'e ilişkin aldığı kararların, Doğu Akdeniz'deki ilişki çerçevesini Avrupa prizması içerisine soktuğunu ve Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkisine dönüştüğünü öne sürdü.
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