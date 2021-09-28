Yunanistan’dan gece yarısı son dakika Türkiye açıklaması: Türkiye ile silahlanma yarışı...

TEK ÇÖZÜM ULUSLARARASI HUKUK

Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki sorunların çözümü için tek yolun uluslararası hukuk olduğunu dile getirerek, "Biz İtalya ve Mısır örneğinde, bu tür anlaşmalar yapılabileceğini gösterdik. Açıkça söyleyeceğim, sonuçta herkesin faydasına olacak çözümleri başarabilmemiz için bazı konularda karşılıklı geri adım atılmasını gerektiren anlaşmalar yapılabilir." diye konuştu.