ABD’de cinayet vakaları yüzde 30 arttı

Raporda aynı dönemde şiddet suçlarında da yüzde 5 artış olduğu kaydedilirken, FBI'a bildirilen suçların genelinde yüzde 6 düşüş görüldü.

21 bin 500'den fazla cinayetin işlendiği 2020 yılının, cinayet sayısı bakımından 1990'ların ortalarını yeniden yakaladığı, ancak 100 binde 6,5 olarak gerçekleşen cinayet oranının 1980 ve 1990'lı yılların halen yaklaşık yüzde 40 altında olduğu belirtildi.