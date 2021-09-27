ABD'de cinayet vakaları yüzde 30 arttı
Son dakika haberleri... Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yayınladığı 2020 yılı Federal Suç İstatistik Raporu'na göre, 2020'da ülkede işlenen cinayetler bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak, kayıtlardaki en hızlı yükselişi kaydetti.
Raporda aynı dönemde şiddet suçlarında da yüzde 5 artış olduğu kaydedilirken, FBI'a bildirilen suçların genelinde yüzde 6 düşüş görüldü.
21 bin 500'den fazla cinayetin işlendiği 2020 yılının, cinayet sayısı bakımından 1990'ların ortalarını yeniden yakaladığı, ancak 100 binde 6,5 olarak gerçekleşen cinayet oranının 1980 ve 1990'lı yılların halen yaklaşık yüzde 40 altında olduğu belirtildi.
FBI'ın yıllık suç istatistik raporları, ABD'deki suçlar üzerine en detaylı ve resmi kayıt olarak kabul görmekle birlikte, ülkede işlenen suçların tamamını yansıtmıyor.
Yerel emniyet teşkilatlarının rapor için bildirim yapması zorunlu tutulmadığından, 2020 yılı raporunun ülkedeki teşkilatların yaklaşık yüzde 85'inin katılımıyla hazırlandığı bildirildi.
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