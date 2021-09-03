Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da ortak basın açıklaması yaptı. Her alanda KKTC'ye destek mesajı veren Oktay, "Rumlar sondaja (Akdeniz) başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" şeklinde konuştu.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da ortak basın açıklaması yaptı.
AKDENİZ'DE PETROL SIZINTISI
Fuat Oktay, "KKTC kıyılarına ulaşan ciddi bir kirlilik söz konusu değil." dedi.
KKTC'YE DESTEK AÇIKLAMASI
Oktay, "Har alanda sonuna kadar KKTC'nin yanındayız." mesajını verdi.
TÜRKİYE'DEN KIBRIS RUM TARAFINA REST
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Rumlar sondaja (Akdeniz) başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" şeklinde konuştu.