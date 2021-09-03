Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da ortak basın açıklaması yaptı.

AKDENİZ'DE PETROL SIZINTISI

Fuat Oktay, "KKTC kıyılarına ulaşan ciddi bir kirlilik söz konusu değil." dedi.

KKTC'YE DESTEK AÇIKLAMASI

Oktay, "Har alanda sonuna kadar KKTC'nin yanındayız." mesajını verdi.



TÜRKİYE'DEN KIBRIS RUM TARAFINA REST

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Rumlar sondaja (Akdeniz) başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" şeklinde konuştu.