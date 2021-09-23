Bu fotoğrafı hazmedemediler! Yunanistan ve Rum kesimi Türkevi'ne giden ABD Başpiskoposuna küstü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de açtığı ve New York'un siluetine eklenen mimari eserler arasında giren Türkevi'nin açılışına ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'ın katılması Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini rahatsız etti. Başpiskopos Elpidophoros, sosyla medyadan Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımının altında linç edildi. Mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis hızını alamayarak görüşme planından da vazgeçti.
ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, sosyla medyadan Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımının altında linç edildi.
Mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi de iptal etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı yapıldı. Açılışa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bir çok ülke lideriyle birlikte Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis de katıldı.
TÜRKEVİ ZİYARETİ ATİNA'YI KIZDIRDI
Önemli isimleri bir araya getiren bu açılış, Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümetleri içerisinde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Bu durum, özellikle Atina'da krize neden oldu.
BAŞPİSKOPOS İLE GÖRÜŞMELERİNİ İPTAL ETTİLER
Haberler üzerine, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Başpiskopos Elpidophoros ile New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Anastasiades, konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, görüşmenin Elpidophoros'un Türkevi açılışına katılmasının ardından iptal edildiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Türkevi'nin açılış törenine katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları kınayarak, "Bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkevi'nin açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları değerlendirdi.
Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak birçok dünya lideri yanında BM Genel Sekreteri'nin de açılışa katıldığını hatırlatarak, "20 Eylül Pazartesi günü Türkevi'nin açılışına katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a gösterilen tepki ve yapılan çirkin saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ULUSLARARASI TOPLUMUN DA GEREKLİ SONUÇLARI ÇIKARMASINI BEKLİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"En büyük iki Semevi dinin temsilcilerinin de katılmış (Türkevi'nin açılışına) olması dünya barışı açısından alkışlanması gereken bir davranış iken Rum-Yunan ikilisinin buna tepki göstererek bu tepkiyi Rum-Yunan liderlerinin Başpiskopos'la görüşmekten vazgeçme noktasına taşımaları ibret verici olaylardır. Siyasi saiklerle yapılan bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta bir uzlaşı için gayret sarf edildiği böyle bir dönemde iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirecek bu tür davranışların bahse konu gayretlere zarar vereceği de ortadadır. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor, uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz."
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