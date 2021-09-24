ABD Başkanı Biden 3. doz COVID-19 aşısı olacak mı? Kararını açıkladı





AŞILAR KORUYOR

Başkan Biden, Moderna ve Johnson & Johnson Covid-19 aşıları olan kişilerin hala "yüksek derecede korumaya" sahip olduklarını belirterek, "Doktorlarımız ve bilim adamlarımız, güçlendirici aşı dozuna ihtiyacınız olup olmadığı ve ne zaman gerektiği konusunda bu 2 kuruluştan gelen verileri analiz etmek için gece gündüz çalışıyor ve süreç ilerledikçe sizin için güncel bilgiler sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Biden, şu anda uygun grupların dışında kalan ve Covid-19 güçlendirici aşı yaptırmak isteyebilecek ABD'lilerin ise sıralarını beklemesini tavsiye ederek, "Güçlendirici aşı dozlarını genel olarak genişletebileceğimiz zamana da bakıyoruz. Bu nedenle, bu noktaya ulaşmak için sıranızı beklemenin daha iyi olacağını söyleyebilirim" dedi.