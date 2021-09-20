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New York'taki Türkevi'nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi

ABD'nin New York kentine inşa edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Türkevi binasına ilişkin detaylar dikkatlerden kaçmadı. Bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olan Yeni Türkevi, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.09.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 10:17
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New York’taki Türkevi’nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi

Daha önceki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarla doktrin niteliğinde yenilikçi düşünceler ortaya koyarak gündeme oturan Başkan Erdoğan Salı günü yerel saat ile 13.45'te BM'den dünyaya seslenecek. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmalarında, konuşmasını sabah oturumunun 15. sırasında yapacak.

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New York’taki Türkevi’nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi

Erdoğan, "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul'da hitap edecek.

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New York’taki Türkevi’nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi

HARİCİYENİN PRESTİJ PROJESİ
Erdoğan'ın ziyareti esnasında açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası da büyük güne hazırlanıyor. Cumhurbaşkanının gelişi öncesi BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevin'den edinilen bilgilere göre, açılış için Dışişleri Bakanlığı ekiplerince hummalı bir çalışma yürütüldü, devletin üst kademesinden isimler yetkililerle toplantılar gerçekleştirildi. Açılışın binanın teras katında pandemi ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde yapılacağı kaydediliyor.

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New York’taki Türkevi’nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi

Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Pazartesi öğle saatlerinde ana hazırlanan Yeni Türkevi binası ile dünyanın geleceğini şekillendiren BM arasında yalnızca bir cadde yer alıyor. Türkevi'nin yanında aynı zamanda UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği de bulunuyor. Diplomatik kaynaklar, Türkevi'nin "Türk diplomasisinin prestij projesi" olduğunu ifade ediyor.

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New York’taki Türkevi’nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi

Yeni Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alıyor. Birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olarak projelendiren 71 metrelik yapı lale şeklinde göğe yükseliyor.