New York’taki Türkevi’nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi

Yeni Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alıyor. Birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olarak projelendiren 71 metrelik yapı lale şeklinde göğe yükseliyor.