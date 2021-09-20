20 Eylül 2021, Pazartesi
New York'taki Türkevi'nde dikkat çeken detay! Selçuklu mesajı böyle verildi
ABD'nin New York kentine inşa edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Türkevi binasına ilişkin detaylar dikkatlerden kaçmadı. Bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olan Yeni Türkevi, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.
Giriş Tarihi: 20.09.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 10:17
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