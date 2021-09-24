Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: COVID-19 salgınının 2022 ilkbaharında sona ermesini bekliyoruz

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 65 olarak kaydedildi. Dün 68,5 olan bu sayı 8 Eylül'de 82,7, 15 Eylül'de de 77,9 olarak tespit edildi.

8 Eylül'de 13 bin 565 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı da 15 Eylül'de 12 bin 455'e geriledi.

Aşılama kampanyasında ise halkın yüzde 67,4'üne Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 63,4'üne de ikinci dozu uygulandı.