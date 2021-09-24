COVID-19 için umutlandıran açıklama: Delta son varyant olabilir | Eski yöneticisi FDA Dr. Scott Gottlieb duyurdu

Grip vakaları ile birlikte dolaşan Kovid-19 virüsünün vaka ve ölümleri daha fazla artırabileceğine değinen Gottlieb, "Zorluk şu ki, zaten bir gribimiz var ve griple birlikte dolaşan Kovid-19 varsa, bu iki bulaşıcının neden olacağı kümülatif ölüm ve hastalıklar toplumun taşıyamayacağı kadar fazla olacak." açıklamada bulundu.