Netflix'ten sonra Hulu Türkiye'yi hedef aldı! Only Murders In The Building dizisinde Türklere 'katliam' ve 'soykırım' suçlaması
Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'in ardından bir skandal da dijital yayın platformu Hulu'nun Only Murders In The Building dizisinde yaşandı. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez’in başrolünde olduğu Only Murders in the Building isimli dizide, Türkler katliam ve soykırım yapmakla suçlandı. Dizinin bir sahnesinde, geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakter, "Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?" ve "Türkler Yunanları katletmeye başlayıp..." ifadelerini kullanıyor.
New York City'deki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.
TÜRKLERİ HEDEF ALDILAR
Fenomenlerin Bilinmeyenleri isimli hesabın haberine göre, dizinin bir sahnesinde, karakterler arasında geçmişe dair anılardan bahsediliyor ve o esnada şu ifadeler kullanılıyor:
Yunan ve Ermeni soykırımını biliyor musun? Benim büyükannem Evangelia, Türkler Yunanları katletmeye başladığında genç bir kadındı.
SELENA GOMEZ ROL ALIYOR
Dijital yayın platformu Hulu'nun dizisinde, Steve Martin, Martin Short ve ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez rol alıyor.
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