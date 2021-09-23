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Vefat sayısı yine yüksek! Sağlık Bakanı Koca 23 Eylül Perşembe koronavirüs tablosunu paylaşıp uyardı

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Giriş: 23.09.2021 21:17
Güncelleme:23.09.2021 21:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 844 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşılama oranlarındaki son durumu açıkladı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 23 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 844 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 356 bin 132 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 267 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,28 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

"DRAMATİK SONUÇLARINI YENİ VAKA SAYILARI BELİRLİYOR"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" dedi.

23 EYLÜL KOVİD-19 TABLOSU

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl takip etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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