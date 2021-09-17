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Çin'den kendisine karşı savunma anlaşması yapan ülkelere nükleer savaş tehdidi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Çin’den kendisine karşı savunma anlaşması yapan ülkelere nükleer savaş tehdidi!

İngiltere, ABD  ve Avustralya, Çin'e karşı, nükleer denizaltı yapımını da kapsayan bir savunma anlaşmasına imza attı. Çin'in bu anlaşmaya yanıtı ise oldukça sert oldu. Devletin güdümündeki devlet medyası “Bu anlaşma Avustralya'yı potansiyel nükleer hedef haline getirdi” manşeti ile açık bir şekilde nükleer savaş tehdidi yaptı.

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imza atılan 'nükleer anlaşma'nın yankıları devam ediyor.

3 ülkenin bu anlaşması dünya gündemine otururken Çin'den sert tehditler içeren bir açıklama geldi.

NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ

Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası 'Bu anlaşma Avustralya'yı potansiyel nükleer hedef haline getirdi' manşeti ile resmen nükleer savaş tehdidinde bulundu.

AVUSTURALYA TEHDİDİ

Çin merkezli Global Times'ta yer alan makalede yeni denizaltıların potansiyel olarak ABD veya İngiltere tarafından sağlanan nükleer silahlarla donatılabileceği için Avustralya'nın diğer ülkeler için nükleer bir tehdit oluşturacağı iddiası yer aldı.

Analizde Çinli bir askeri uzmanın görüşlerine de yer verildi. Adı açıklanmayan uzman şu ifadeleri kullandı;

"Bu, Avustralya'yı nükleer bir saldırı için potansiyel bir hedef haline getirecek, çünkü Çin ve Rusya gibi nükleer silahlı devletler, Avustralya'nın ABD'nin stratejik taleplerine hizmet eden nükleer denizaltılarından kaynaklanan tehditle doğrudan karşı karşıya."

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