Çin’den kendisine karşı savunma anlaşması yapan ülkelere nükleer savaş tehdidi!

AVUSTURALYA TEHDİDİ

Çin merkezli Global Times'ta yer alan makalede yeni denizaltıların potansiyel olarak ABD veya İngiltere tarafından sağlanan nükleer silahlarla donatılabileceği için Avustralya'nın diğer ülkeler için nükleer bir tehdit oluşturacağı iddiası yer aldı.

Analizde Çinli bir askeri uzmanın görüşlerine de yer verildi. Adı açıklanmayan uzman şu ifadeleri kullandı;

"Bu, Avustralya'yı nükleer bir saldırı için potansiyel bir hedef haline getirecek, çünkü Çin ve Rusya gibi nükleer silahlı devletler, Avustralya'nın ABD'nin stratejik taleplerine hizmet eden nükleer denizaltılarından kaynaklanan tehditle doğrudan karşı karşıya."