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Çin'den kriz çıkartacak hamle! 9 savaş uçağı...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Çin’den kriz çıkartacak hamle! 9 savaş uçağı...

Son dakika haberi: Tayvan, Çin'e ait 9 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Çin, 9 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti

Taiwan News'da yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, savaş uçakları, keşif uçağı ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarıyla dün ADIZ'ı ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın, Çin'e ait 9 uçağın izlenmesi için, uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.

Çin, 15 Haziran'da 28 savaş uçağı, 5 Eylül'de de 19 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal etmişti.

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