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Son dakika: Trump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Son dakika: Trump tarih verdi: ABD’nin sonu gelecek

Son dakika haberine göre Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin sonu gelecek' iddiasında bulundu ve canlı yayında yaptığı açıklamada bu iddiasının gerçekleşeceği tarihi açıkladı.

Son ABD seçiminde koltuğunu Demokrat Parti adatı Joe Biden'a kaptıran Trump'tan yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Eski ABD Başkanı önümüzdeki 3 yıl içerisinde 'ABD diye bir ülkenin kalmayacağını' öne sürdü.

Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, 'ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı' dedi. Trump sözlerine şöyle devam etti;

'2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak.'

2020 yılındaki seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını bir kez daha tekrarlayan Trump'a 2024'te aday olup olmayacağı da soruldu.

Bu soruya kesin bir cevap vermeyen Trump, adaylığı düşündüğünü ise "Bu konuda yorum yapmayacağım. Sanırım siz ve ülkemizi seven birçok insan çok mutlu olacaksınız. Yakında bir açıklama yapabilirim, ancak bu karmaşık bir durum." sözleri ile ima etti.

Trump konuşmasında ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanılanları ve Meksika sınırındaki gelişmelere dikkat çeken Trump, 'Tüm dünyada alay konusuyuz' dedi.

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