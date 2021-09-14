Almanya Başbakanı Angela Merkel: Berlin Süreci Batı Balkanlar’da bağlılığı artırıyor

Almanya'nın yeni başbakanının da Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için çalışacağına işaret ederek Sırbistan-Kosova meselesine ilişkin şunları kaydetti:

"Tüm AB ülkeleri Kosova'nın bağımsızlığını tanımış değil. AB'ye üyelik sürecindeki tüm soruların cevabı verilmeli ve bu mesele çözülmeli. Şahsen faydacı tutumdan yanayım. Sorular bitmeyecek ve sorular mutlaka çözülmeli. Sırbistan adına konuşamam ama AB için önemli olanı biliyorum. Almanya'da da sınır ve diğer sorunların çözüme ulaşması uzun zaman aldı. Aşılması gereken sorunlar için anlayışlı olmalıyız."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Merkel'in görev süresi boyunca siyasi bir otorite olduğunu ifade ederek Almanya'nın Sırbistan'ın en büyük dış ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine ilişkin ülkesinin her zaman uzlaşmacı bir çözümden yana olduğunu belirten Vucic, "Sırbistan çözüme ulaşmak için her zaman açık bir ülke. Sırbistan, geleceği barışla gören bir ülke." diye konuştu.