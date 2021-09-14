Almanya Başbakanı Angela Merkel: Berlin Süreci Batı Balkanlar'da bağlılığı artırıyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Süreci'nin Batı Balkan ülkeleri arasındaki bağlılığı artırdığını ve Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yardımcı olduğunu söyledi.
Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile basın toplantısı düzenledi.
Sırbistan ve bölge ülkelerinin AB'ye üyelik yolunda emin adımlarla ilerlediği ancak yolun uzun olduğunu ifade eden Merkel, ülkesinin Sırbistan ile özellikle ekonomi alanında iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.
Merkel, Batı Balkan ziyareti kapsamında yarın Arnavutluk'ta bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini ifade ederek "Sırbistan'ın yargı reformuyla yakından ilgilenmesi mutluluk verici. Berlin Süreci bölgedeki bağlılığı artırıyor ve AB'ye üyelik yoluna yardımcı oluyor. AB de bölge ülkelerinin üyeliğinin jeostratejik önemini bilmeli." dedi.
Almanya'nın yeni başbakanının da Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için çalışacağına işaret ederek Sırbistan-Kosova meselesine ilişkin şunları kaydetti:
"Tüm AB ülkeleri Kosova'nın bağımsızlığını tanımış değil. AB'ye üyelik sürecindeki tüm soruların cevabı verilmeli ve bu mesele çözülmeli. Şahsen faydacı tutumdan yanayım. Sorular bitmeyecek ve sorular mutlaka çözülmeli. Sırbistan adına konuşamam ama AB için önemli olanı biliyorum. Almanya'da da sınır ve diğer sorunların çözüme ulaşması uzun zaman aldı. Aşılması gereken sorunlar için anlayışlı olmalıyız."
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Merkel'in görev süresi boyunca siyasi bir otorite olduğunu ifade ederek Almanya'nın Sırbistan'ın en büyük dış ticaret ortağı olduğunu söyledi.
Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine ilişkin ülkesinin her zaman uzlaşmacı bir çözümden yana olduğunu belirten Vucic, "Sırbistan çözüme ulaşmak için her zaman açık bir ülke. Sırbistan, geleceği barışla gören bir ülke." diye konuştu.
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