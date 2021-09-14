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Fransa'da skandal olay! 7 yaşındaki çocuk yemekhane borcu yüzünden polisle eve gönderildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Fransa’da skandal olay! 7 yaşındaki çocuk yemekhane borcu yüzünden polisle eve gönderildi

Son dakika haberleri... Fransa'da akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Fransa'nın güneybatısındaki Saint-Medard-de-Guizieres kentindeki ilkokulda eğitim gören bir çocuk, yemekhane borcunun ailesi tarafından ödenmediği gerekçesiyle polisle eve gönderildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, 7 yaşındaki çocuğun yemek saatinde okulun yemekhanesine girmesine izin verilmedi.

Öğrenci, ebeveynlerinin geçmişe dönük 900 avro yemekhane borcunu 2019'dan bu yana ödemediği gerekçesiyle belediye yetkililerince polisle eve gönderildi.

Saint-Medard-de-Guizieres Belediye Başkanı Mireille Conte Jaubert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Prosedürü uyguladım. Ne ben ne belediye görevlisi çocuğu evine götürebilirdi. Çocuk ancak polisle veya son çare olarak sosyal hizmetlerle evine götürülebilirdi. Annesine çocuğunu almasını istedim ancak bunu reddetti. Çocuk gülerek gitti çünkü polis arabasına biniyordu. Hatta arkadaşları onu kıskandı çünkü onlar da polis arabasına binmek istiyordu." dedi.

Kentte çocukları okula giden ebeveynlerin yemekhane borçlarının toplamda 17 bin avroyu bulduğunu ifade eden Jaubert, ebeveynlerle bir anlaşma sağlandığını ancak bu çocuğun annesinin çözüme yanaşmadığını öne sürdü.

Çocuğun annesi ise olaya tepki göstererek, "Her ne olursa olsun 7,5 yaşındaki çocuk okulun önünde aşağılanamaz." diye konuştu.

Fransa Ombudsmanı Claire Hedon, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açtıklarını belirterek, "Çocuklar, ebeveynleri ve idare arasındaki çatışmaların dışında bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

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