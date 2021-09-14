Fransa’da skandal olay! 7 yaşındaki çocuk yemekhane borcu yüzünden polisle eve gönderildi

Fransız basınındaki haberlere göre, 7 yaşındaki çocuğun yemek saatinde okulun yemekhanesine girmesine izin verilmedi.

Öğrenci, ebeveynlerinin geçmişe dönük 900 avro yemekhane borcunu 2019'dan bu yana ödemediği gerekçesiyle belediye yetkililerince polisle eve gönderildi.

Saint-Medard-de-Guizieres Belediye Başkanı Mireille Conte Jaubert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Prosedürü uyguladım. Ne ben ne belediye görevlisi çocuğu evine götürebilirdi. Çocuk ancak polisle veya son çare olarak sosyal hizmetlerle evine götürülebilirdi. Annesine çocuğunu almasını istedim ancak bunu reddetti. Çocuk gülerek gitti çünkü polis arabasına biniyordu. Hatta arkadaşları onu kıskandı çünkü onlar da polis arabasına binmek istiyordu." dedi.