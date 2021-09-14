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Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Japonya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre: Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin doğusunda Pasifik Okyanusu'na bakan Tokaido bölgesinin güney kıyılarında deprem kaydedildi.

Yerel saatle 07.46'da, 450 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.

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