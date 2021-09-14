ABD'den son dakika Kuzey Kore açıklaması: Hazırız
Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi gerçekleştirmesinin ardından Beyaz Saray’dan açıklama gecikmedi. Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore ile temasa geçmeye hazır olduğu bildirildi.
Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore ile temasa geçmeye hazır olduğunu belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik duruşunun değişmediğini söyledi.
Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni uzun menzilli füzelerin Cumartesi ve Pazar günleri başarı ile test edildiğini duyurmuştu.
İki denemede de füzelerin bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ederek hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığı ifade edilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakın kurmaylarından İşçi Partisi Politbüro üyesi Pak Jong Chon'un füze testlerini bizzat gözlemlediği belirtilmişti.
Pak'ın denemelere yönelik, "Bu, ülkemizin savunma teknolojisi ile silah sanayisinin muazzam yeteneklerinin bir başka büyük göstergesidir" ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.
AYLAR SÜREN SESSİZLİK
ABD ile süren nükleer silahsızlanma müzakerelerinin durmasının ardından Kuzey Kore, son füze denemesini geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirmişti.
Düşük irtifada düzensiz yörüngeleri izleyebilen iki yeni taktik güdümlü füzenin hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu belirtilmiş, devlet medyasında yer alan haberde "Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü artırmada ve Kore Yarımadası'ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor" ifadeleri kullanılmıştı.
Deneme, bölgede tansiyonu artırdığı gerekçesiyle uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge çıkacak mı, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Olası maaşlar...
- YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?
- Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
- SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...
- Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...
- Gözler MEB'de! Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?
- Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? Güneş fırtınasının etkileri nelerdir?
- İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım tatili ne zaman, hangi günler yapılacak? MEB tatil takvimi...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut...
- Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?