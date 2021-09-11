Kovid-19 nedeniyle ABD’de son 24 saatte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 867 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 388 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 659 bin 20'ye çıktı.

California, 4 milyon 462 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 812 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 975 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 59 bin 742, New York'ta 54 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 75'İ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 208 milyon 704 binden fazla kişiye ilk doz, 177 milyon 899 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.