Berlin sokaklarda! Artan konut fiyatları Almanları çılgına çevirdi

Göstericiler daha sonra üzerinde "Kira artışlarını durdurun", "Herkes için konut", "Kar için değil, insanları için konutlar", "AVM'ler yerine konutlar", "Kiralar artıyor, maaşlar yerinde kalıyor. Yeter artık" ve "Bu kent bizim" yazan pankart ve dövizler taşıyarak Unter den Linden ve 17 Haziran caddeleri üzerinden Zafer Anıtı'na kadar yürüdü.