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259 kişi vefat etti! 11 Eylül Cumartesi gününe ait Kovid-19 tablosu açıklandı

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Giriş: 11.09.2021 20:40
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Eylül 2021 - Cumartesi gününe ati kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214'ten 259'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 30 bin 144 olurken toplam 314 bin 46 PCR testi yapıldı. İşte günün Kovid-19 tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 144 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 144 test yapıldı.

"ADIM ATMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız" dedi.

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259 kişi vefat etti! Kovid-19 tablosu açıklandı
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