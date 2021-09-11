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Türkiye'den 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.09.2021
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Türkiye’den 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde flaş açıklama

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünde saldırıyı bir kez daha şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıl dönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldılar ve sonrasındaki küresel gelişmelerin, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası iş birliğinin gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."

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