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Rusya'da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.09.2021
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Rusya’da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı

Rusya'da bir okul inşaatını denetlemek için habersiz ziyarette bulunan bölge valisi şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Valiyi ayakta durmakta zorlanan alkollü bekçi karşıladı. Şantiyede ise bir tane bile işçi bulunamadı. O anları cep telefonuyla kaydeden vali sorumlular hakkında da soruşturma başlattı.

Okul inşaatını denetlemeye giden valiyi alkollü bekçi karşıladı. Ayakta durmakta zorlanan güvenlik görevlisi kapıyı açmaya çalışırken yere yıkıldı.

Rusya’da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı

Olayın adresi Rusya. Primorski Bölge Valisi Oleg Kozamyeko inşaatı devam eden bir okulu habersiz ziyaret etti. Ancak daha şantiye alanına adım atmadan trajikomik bir manzara ile karşı karşıya geldi.

Rusya’da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı

Alkollü olduğu açıkça belli olan bekçi, valiyi görünce ayağa kalkmak istedi. Ayakta durabilmek için büyük bir mücadele verdi.

Rusya’da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı

Kapıyı açmak isterken yere yığıldığı anlar ise böyle görüntülendi. Olayın ardından şantiye sahasına giren vali bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti.

Rusya’da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı

İşçilerin izinli olmadığı ve işleri aksattığı öğrenilince inşaatın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

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