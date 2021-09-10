Rusya'da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı
Rusya'da bir okul inşaatını denetlemek için habersiz ziyarette bulunan bölge valisi şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Valiyi ayakta durmakta zorlanan alkollü bekçi karşıladı. Şantiyede ise bir tane bile işçi bulunamadı. O anları cep telefonuyla kaydeden vali sorumlular hakkında da soruşturma başlattı.
Okul inşaatını denetlemeye giden valiyi alkollü bekçi karşıladı. Ayakta durmakta zorlanan güvenlik görevlisi kapıyı açmaya çalışırken yere yıkıldı.
Olayın adresi Rusya. Primorski Bölge Valisi Oleg Kozamyeko inşaatı devam eden bir okulu habersiz ziyaret etti. Ancak daha şantiye alanına adım atmadan trajikomik bir manzara ile karşı karşıya geldi.
Alkollü olduğu açıkça belli olan bekçi, valiyi görünce ayağa kalkmak istedi. Ayakta durabilmek için büyük bir mücadele verdi.
Kapıyı açmak isterken yere yığıldığı anlar ise böyle görüntülendi. Olayın ardından şantiye sahasına giren vali bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti.
İşçilerin izinli olmadığı ve işleri aksattığı öğrenilince inşaatın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.
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