Son dakika: Terör örgütü DEAŞ’a milyonlarca dolar aktaran Fransız Lafarge’ın yeni oyunu

Fransız Yargıtayı'nın, dün, Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara varması gözleri şirketin İsviçre'deki ortağına çevirdi. Yargıtay ayrıca Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" da teyit etti.

Lafarge'ın, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamaları ve 2014'te Suriye'deki fabrikasını kapattıktan aylar sonra Temmuz 2015'te İsviçre'deki rakibi Holcim ile birleşme kararı alması dikkati çekti. Resmi birleşmenin ardından İsviçre'deki şirketin ismi LafargeHolcim Ltd olmuştu. Ancak Fransız Yargıtayı'nın karar açıklamasına kısa süre kala şirket isim değişikliğine gitti. "Lafarge" ibaresinin atıldığı şirket "Holcim Ltd" adını aldı.