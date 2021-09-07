Gine’de darbenin arkasındaki isim: Yarbay Mamady Doumbouya

Yarbay Doumbouya'nın kariyeri ve darbe öncesi yaşantısına ilişkin bilgileri derledi.

Kalinke etnik kökene sahip Doumbouya, Fildişi Sahili ve Mali sınırında yer alan Kankan bölgesinde 1980'de doğdu.

Fransa'da yaşadığı sırada kendisi gibi asker olan bir Fransız ile evlenen Doumbouya, 3 çocuk sahibi oldu, Fransız vatandaşlığı aldı.

Doumbouya, İsrail Uluslararası Güvenlik Akademisi, Senegal Piyade Okulu ve Gabon'da da çeşitli eğitimler aldı, Paris Harp Okulunu da başarıyla bitirdi.