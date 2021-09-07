Alman Maliye Bakanı Perer Altmeier hastaneye kaldırıldı

Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı Peter Altmeier'in Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, bakanın halsizliğinden şikayet ettiği konuşmak için kelime bulmakta zorlandığı belirtilirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Bakan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakanın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.