KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan dünyaya mesaj! Kimsenin gücü Türkiye ile bağımızı koparmaya yetmez

Burada açıklamalarda bulunan Ersin Tatar, Konya'nın Kıbrıs Türkleri için çok şeyler ifade ettiğini söyleyerek, "Maneviyatın, hoşgörünün, değerlerimizin, geçmişimizin, büyük ünlü kişiler yetiştirmiş olan Konya'nın fevkalade önemli bir şehir olmasının yanı sıra, Kıbrıs Türkleri 1571'den sonra oraya yerleşmelerinde buna öncülük etmiş. Konya, Karaman, Akşehir bölgelerinden Kıbrıs'a 12 binden fazla aile yerleşmiş. Dolayısıyla bizlerle elbette akrabalık bağları vardır. İyi ki varsınız, iyi ki varız, bu birlikteliğimiz ilelebet devam edecektir. Tarihimize baktığımızda 1071 Malazgirt Sasvaşlarıyla birlikte Selçukluların Anadolu'ya gelişi, 1453'te İstanbul'un fethi ama 1571'de de Kıbrıs'ın fethi 80 bine yakın şehit verilerek gerçekleşmiş. Kıbrıs'ın geçmişine baktığımızda ne kadar büyük fedakarlıklar yapıldığını, bedeller ödendiğini, şehitler verildiğini, İstiklal Savaşında hayatlarını kaybedenlerimizin isimleri burada neşredildiğini görüyoruz. Bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa, KKTC varsa gerçekten çok sayıda şehitler verdik, bedeller ödedik. Ama hamdolsun bugün güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de sizlerin kalesi bizlerin öz yurdu KKTC ile bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi haykırıyoruz. Bu maneviyat anlamında büyük bir milletin fertleri olarak bizlerin ortaya koyduğu cesaret ve dolayısıyla geldiğimiz aşamada sağladığımız bütün bu süreçler bizlerin başarısıdır, zaferidir, geleceğe umutla bakabilmemizin yegane teminatıdır" dedi.