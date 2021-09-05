Son dakika: Gine’de darbe şoku! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Gine'de darbe iddiaları dünya basınında şok etkisi yarattı. Gine'nin başkenti Conkary'nin merkezinde yoğun silah sesleri duyuldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken askerlerin sarayın etrafını sardığı belirtildi.

Bakanlıkların çoğuna ve başkanlık sarayına ev sahipliği yapan Kaloum mahallesine bağlayan tek köprünün kapatıldığını ve bazıları ağır silahlı birçok askerin sarayın çevresine yerleştirildiğini belirtildi.

SARAYIN ETRAFI SARILDI

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

FRANSIZLAR "DARBE GİRİŞİMİ" DİYE DUYURDU

Fransız Jeune Afrique dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti.

Derginin haberinde, GFS'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, bir süredir birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini istediği belirtildi.

Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de GFS'nin başına getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIK TARTIŞMALARI

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 aralıkta sona eren 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.