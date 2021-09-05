Gine’de askeri darbe gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Alpha Conde alıkonuldu

BİR ODADA BİTKİN GÖRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.