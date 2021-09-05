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Gine'de askeri darbe gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Alpha Conde alıkonuldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Gine’de askeri darbe gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Alpha Conde alıkonuldu

Son dakika haberi... Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.

Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı. Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

BİR ODADA BİTKİN GÖRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.

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SİLAH SESLERİ DUYULDU

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIK TARTIŞMALARI

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 aralıkta sona eren 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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