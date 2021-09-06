Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İbrani takvimine göre bugün başlayan ve çarşamba akşamı sona erecek olan Roş Aşana (İbrani yılbaşı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapmıştı.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.