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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İşgalci İsrail'in Filistinlilere ve İslam'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri işgali protesto eden Filistinli sivillere saldırırken, fanatik Yahudiler de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 237 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e girdiği vurgulandı.

İbrani takvimine göre bugün başlayan ve çarşamba akşamı sona erecek olan Roş Aşana (İbrani yılbaşı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapmıştı.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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