6 Filistinli İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçtı! İsrail şokta Filistin’de kutlama var

Filistin'de sivil toplum örgütlerinden esirler ve insan haklarıyla ilgilenen Vicdan Kurumu'nun sitesine göre, Gilboa cezaevi İsrail'deki en sıkı hapishanelerden biri olup, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN