6 Filistinli İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçtı! İsrail şokta Filistin'de kutlama var
İsrail'in ömür boyu hapis cezası verdiği 6 Filistinli aylarca kazı yaptı. Filistinlilerin İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden kaçmayı başarması İsrail'i şoka uğrattı. Tutukluların hapisten kaçması Filistin'de tatlı dağıtılarak kutlandı.
İsrail'deki bir hapishaneden, tünel kazarak 6 Filistinli tutuklunun kaçtığı bildirildi.
İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Hapishaneler İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden kazdıkları tünellerden dün gece kaçan 6 Filistinliyi aramayı sürdürüyor.
Habere göre, kaçanlar, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü mensubu Yakub Nufeyat ile Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda adındaki 5 kişiden oluşuyor.
10 METRELİK BİR TÜNEL KAZDILAR
Kaçakların, cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları ve 10 metrelik bir tünel kazdıkları ifade edildi.
Kaçan Filistinlileri arama çalışmalarının helikopterler ve insansız hava araçlarının yardımıyla devam ettiği belirtildi.
İsrail Maarif gazetesi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini ve yoğun arama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.
Öte yandan Walla News internet sitesi ise, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkumlardan oluştuğunu yazdı.
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