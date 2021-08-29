İsrail güçleri Gazze hududundaki protestoya müdahale etti: 2’si ağır 11 yaralı

Protestocular, ablukanın İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarının ardından çok yoğunlaştığını vurguladı. İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde aralarında çocukların de bulunduğu 11 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.