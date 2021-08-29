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İsrail güçleri Gazze hududundaki protestoya müdahale etti: 2'si ağır 11 yaralı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.08.2021
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İsrail güçleri Gazze hududundaki protestoya müdahale etti: 2’si ağır 11 yaralı

İsrail güçlerinin, İsrail'in 15 seneden bu yana Gazze'ye yürüttüğü ablukayı protesto etmek için şehrin doğu sınırında gerçekleştirilen gösteriye müdahale etmesi sonucu 2’si ağır olmak üzere toplamda 11 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, İsrail'in 15 seneden bu yana Gazze'ye yürüttüğü ablukayı protesto etmek için Gazze'nin doğu hududunda bu akşam gösteri yaptı. Araç lastiklerini ateşe veren eylemciler, ablukanın kaldırılması doğrultusunda sloganlar attı.

Protestocular, ablukanın İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarının ardından çok yoğunlaştığını vurguladı. İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde aralarında çocukların de bulunduğu 11 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Gösteri sırasında İsrail güçlerinin göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçları (İHA) ile göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

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