NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den korkutan açıklama: Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor
Süper güçler arasında silahlanma yarışı hızlanıyor. Konuya ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünyada nükleer ve gelişmiş silahların arttığını, "dünyanın hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir yere dönüştüğünü", silahların kontrolünde NATO'nun önemli bir platform sunduğunu belirtti.
17. NATO Silahların Kontrolü, Silahsızlanma ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Konferansı'na video konferansla bağlanarak konuşma yapan Stoltenberg, silahların kontrolü, silahsızlanma ile nükleer silahların yeryüzünden kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.
RUSYA AÇIKLAMASI
Rusya ve Çin'in son yıllardaki tutumuna değinen Stoltenberg, "Rusya, kuralları göz ardı etmeye ve esnetmeye devam ediyor, kilit önemdeki anlaşmaları baltalıyor. Rusya aynı zamanda kıtalararası balistik füzelerin de içinde bulunduğu çift maksatlı ve nükleer kabiliyetlerini modernize ediyor." dedi.
Stoltenberg, Rusya'nın ayrıca yeni silahlar geliştirdiğini, yerden fırlatılan yeni bir füze ve nükleer güçle çalışan seyir füzesi denediğini aktardı.
Çin'in nükleer cephaneliğinin de daha fazla başlık ve gelişmiş fırlatma sistemleriyle hızla genişlediğini dile getiren Stoltenberg, "Bütün bunlar hiçbir sınırlama ve şeffaflık olmadan meydana geliyor." diye konuştu.
KUZEY KORE VE İRAN AÇIKLAMASI
Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin de nükleer silah alanındaki oyuncular olduğunu belirten Stoltenberg, bu ülkelerin küresel kuralları ihlal ettiğini söyledi.
SİLAHLANMA HIZLA ARTIYOR
Stoltenberg, "Dünya hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir hal alıyor. NATO ise bu değişen dünyaya uyumlanıyor. Geçen hazirandaki Brüksel Zirvesinde, gelecekteki güvenliğimiz için transatlantik gündemimiz NATO 2030 üzerinde mutabakata vardık. Bu da NATO'yu silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önlemede, müttefiklerle diğer ülkeleri bir araya getirerek bu kritik konularda ilerleme sağlamak için eşsiz bir platform olarak daha fazla kullanma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
ÇİN'E "NÜKLEER SİLAH" MESAJI
NATO müttefiklerinin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını muhafaza etme, silahların kontrolünü güçlendirme ve ihlallere mukabele etmede daha fazla birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, küresel bir güç olarak Çin'in silahların kontrolü çabalarında sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...
- Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560'dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...
- AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
- 6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç saat kaçta?
- Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor
- Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
- Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...
- İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
- Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?
- Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?