NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den korkutan açıklama: Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor

SİLAHLANMA HIZLA ARTIYOR

Stoltenberg, "Dünya hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir hal alıyor. NATO ise bu değişen dünyaya uyumlanıyor. Geçen hazirandaki Brüksel Zirvesinde, gelecekteki güvenliğimiz için transatlantik gündemimiz NATO 2030 üzerinde mutabakata vardık. Bu da NATO'yu silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önlemede, müttefiklerle diğer ülkeleri bir araya getirerek bu kritik konularda ilerleme sağlamak için eşsiz bir platform olarak daha fazla kullanma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.