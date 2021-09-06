06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den korkutan açıklama: Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den korkutan açıklama: Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den korkutan açıklama: Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor

Süper güçler arasında silahlanma yarışı hızlanıyor. Konuya ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünyada nükleer ve gelişmiş silahların arttığını, "dünyanın hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir yere dönüştüğünü", silahların kontrolünde NATO'nun önemli bir platform sunduğunu belirtti.

17. NATO Silahların Kontrolü, Silahsızlanma ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Konferansı'na video konferansla bağlanarak konuşma yapan Stoltenberg, silahların kontrolü, silahsızlanma ile nükleer silahların yeryüzünden kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.

RUSYA AÇIKLAMASI

Rusya ve Çin'in son yıllardaki tutumuna değinen Stoltenberg, "Rusya, kuralları göz ardı etmeye ve esnetmeye devam ediyor, kilit önemdeki anlaşmaları baltalıyor. Rusya aynı zamanda kıtalararası balistik füzelerin de içinde bulunduğu çift maksatlı ve nükleer kabiliyetlerini modernize ediyor." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın ayrıca yeni silahlar geliştirdiğini, yerden fırlatılan yeni bir füze ve nükleer güçle çalışan seyir füzesi denediğini aktardı.

Çin'in nükleer cephaneliğinin de daha fazla başlık ve gelişmiş fırlatma sistemleriyle hızla genişlediğini dile getiren Stoltenberg, "Bütün bunlar hiçbir sınırlama ve şeffaflık olmadan meydana geliyor." diye konuştu.

KUZEY KORE VE İRAN AÇIKLAMASI

Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin de nükleer silah alanındaki oyuncular olduğunu belirten Stoltenberg, bu ülkelerin küresel kuralları ihlal ettiğini söyledi.

SİLAHLANMA HIZLA ARTIYOR

Stoltenberg, "Dünya hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir hal alıyor. NATO ise bu değişen dünyaya uyumlanıyor. Geçen hazirandaki Brüksel Zirvesinde, gelecekteki güvenliğimiz için transatlantik gündemimiz NATO 2030 üzerinde mutabakata vardık. Bu da NATO'yu silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önlemede, müttefiklerle diğer ülkeleri bir araya getirerek bu kritik konularda ilerleme sağlamak için eşsiz bir platform olarak daha fazla kullanma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

ÇİN'E "NÜKLEER SİLAH" MESAJI

NATO müttefiklerinin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını muhafaza etme, silahların kontrolünü güçlendirme ve ihlallere mukabele etmede daha fazla birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, küresel bir güç olarak Çin'in silahların kontrolü çabalarında sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Türk Yıldızları Macaristan’da göz doldurdu TÜRK YILDIZLARI MACARİSTAN'DA GÖZ DOLDURDU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA