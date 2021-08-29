İşgalci İsrail, Filistinli bir aileye 4 evini kendi elleriyle yıktırdı: Hayatımda bundan daha zor bir an yaşamadım

"HAYATIM BOYUNCA BUNDAN DAHA ZOR BİR AN YAŞAMADIM"

Evlerin sahibi Yahya Delal, Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "67 yaşındayım. Dört oğlumun evini kendi ellerimle yıktım. Hayatım boyunca bundan daha zor bir an yaşamadım." dedi.

İSRAİL'IN YIKIM DAYATMASI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

5 BİNİN ÜZERİNDE EV YIKILDI

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

"İSRAİL'İN YILDIRMA VE ŞEHRİ YAHUDİLEŞTİRME POLİTİKASI"

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.