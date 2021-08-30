20 yıllık savaş dünyaya pahalıya mal oldu! ABD'nin kanlı Afganistan işgali

Afganistan'da son 20 yılda yaşananlar rakamlara da yansıdı. Afganistan'daki kanlı süreç 11 Eylül saldırısının ardından ABD'ın ülkeyi işgal etmesiyle başladı. 20 yılda binlerce ölüm gerçekleşirken Afganistan dünyadaki en büyük ikinci mülteci nüfusu oldu. Afganistan'daki savaş ABD'ye olduğu gibi dünyaya da pahalıya mal oldu. İşte 20 yıldır süren savaşın detayları...