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20 yıllık savaş dünyaya pahalıya mal oldu! ABD'nin kanlı Afganistan işgali

Afganistan'da son 20 yılda yaşananlar rakamlara da yansıdı. Afganistan'daki kanlı süreç 11 Eylül saldırısının ardından ABD'ın ülkeyi işgal etmesiyle başladı. 20 yılda binlerce ölüm gerçekleşirken Afganistan dünyadaki en büyük ikinci mülteci nüfusu oldu. Afganistan'daki savaş ABD'ye olduğu gibi dünyaya da pahalıya mal oldu. İşte 20 yıldır süren savaşın detayları...

AA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 12:32
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20 yıllık savaş dünyaya pahalıya mal oldu! ABD’nin kanlı Afganistan işgali

Afganistan'ı, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından işgal eden ABD, bölgedeki son askerlerini 31 Ağustos'ta çıkarmaya hazırlanırken 20 yıl süren savaş ülkeye çok sayıda ölüm, yerinden edilme ve ekonomik maliyet getirdi.

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20 yıllık savaş dünyaya pahalıya mal oldu! ABD’nin kanlı Afganistan işgali

Brown Üniversitesinin "Savaşın Maliyeti" (Costs of War) başlıklı projesi kapsamında yapılan araştırmalara göre, Afganistan'da birçok sivil çapraz ateş, el yapımı patlayıcılar, suikastlar ve bombalamalar sebebiyle yaşamını yitirdi.

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20 yıllık savaş dünyaya pahalıya mal oldu! ABD’nin kanlı Afganistan işgali

Afganistan'da ve Pakistan'daki sınır ötesi operasyonlarda 2001'den bu yana savaşın doğrudan sonucu olarak 71 binden fazlası sivil yaklaşık 241 bin kişi hayatını kaybetti.

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20 yıllık savaş dünyaya pahalıya mal oldu! ABD’nin kanlı Afganistan işgali

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 11 Eylül saldırılarından sonra teröre karşı yürüttüğü operasyonların parçası olarak 7 Ekim 2001'de ABD'nin Afganistan'daki müdahalesi başladı.

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20 yıllık savaş dünyaya pahalıya mal oldu! ABD’nin kanlı Afganistan işgali

ABD ordusunun 2017'de Afganistan'daki hava saldırıları için angajman kurallarını gevşetmesiyle sivil kayıplarda büyük bir artış yaşandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında Afganistan'da ABD öncülüğündeki hava saldırılarında öldürülen sivillerin sayısı yüzde 330 arttı.