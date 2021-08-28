Türkiye ile ABD arasında son dakika Afganistan görüşmesi: Bölgedeki son durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.