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Türkiye ile ABD arasında son dakika Afganistan görüşmesi: Bölgedeki son durum ele alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Türkiye ile ABD arasında son dakika Afganistan görüşmesi: Bölgedeki son durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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