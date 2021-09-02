Taliban Pencşir'i 3 koldan kuşattı! Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: 40 Taliban mensubunu öldürdük
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile Tacik kökenli Ahmed Mesud'un liderlik ettiği yerel güçler arasındaki çatışmalar ikinci gününe girdi. Afganistan Halk Direniş Cephesi ile yaşanan çatışmalarda 40 Taliban askerinin öldüğü iddia edildi. Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin Sözcüsü Fehim Deşti, "3 koldan, Serşed, Çarkıfelek ve Havuk geçidinden saldırdılar. Fakat hiç ilerleme kaydedemediler. 40'tan fazla Taliban öldürüldü ve 30'dan fazlası yaralandı." dedi. Direniş Cephesi'nden 2 komutanın da öldüğü belirtildi.
Pencşir vilayetindeki silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin Sözcüsü Fehim Deşti, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 40'tan fazla Taliban mensubunu öldürdüklerini öne sürdü.
Deşti, "2 gecedir meydana gelen çatışmalarda düşman (Taliban) Baglan vilayeti tarafından 3 koldan, Serşed, Çarkıfelek ve Havuk geçidinden saldırdı. Fakat hiç ilerleme kaydedemediler. 40'tan fazla Taliban öldürüldü ve 30'dan fazlası yaralandı." dedi.
Afganistan medyasına göre de çatışmalarda Pencşirli iki komutan hayatını kaybetti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün Azadiradio haber sitesine yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Pencşir çevresinde hedef alındığını ancak bölgede ilerleme kaydettiklerini savunmuştu.
PENCŞİR'E OPERASYONU ZORLAŞTIRAN ETKENLER
Başkent Kabil'in yaklaşık 50 kilometre yakınındaki Pençşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor.
Sovyetler Birliği'nin 1980'lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir'e, 1990'ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi. Ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı.
Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplamda 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş-çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.
Kabil'in 2001'de Taliban'dan alınmasında da rol oynayan Pencşirliler, genellikle bölge içinden bir yöneticiyle idare edildikleri için kendilerine fiili bir özerklik atfediyor.
Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban'ı ikna ve kendilerine yardım etmesi için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı.
Vilayetin yerleşim yerlerine büyük ölçüde Tacik güçler hakimken bazı yerler Taliban'la zaman zaman şiddetlenen çatışmalarda el değiştiriyor.
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