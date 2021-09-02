Taliban Pencşir’i 3 koldan kuşattı! Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: 40 Taliban mensubunu öldürdük

Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban'ı ikna ve kendilerine yardım etmesi için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı.

Vilayetin yerleşim yerlerine büyük ölçüde Tacik güçler hakimken bazı yerler Taliban'la zaman zaman şiddetlenen çatışmalarda el değiştiriyor.