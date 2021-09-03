Pencşir Taliban’ın kontrolüne girdi: Taliban Afganistan genelinde hakimiyet sağladı

AB: TALİBAN'I TANIMAYACAĞIZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ı tanımayacaklarını ancak belli kriterler dahilinde ilişki kuracaklarını söyledi.

Borrell, dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yaptığı açıklamada, bakanların Afgan halkını desteklemeye bağlı kalmakta hemfikir olduğunu belirterek, "Afgan nüfusunu desteklemek için Afganistan'daki yeni hükümetle anlaşmamız gerekecek. Bu tanıma anlamına gelmeyen, operasyonel bir ilişki. Hükümetin davranışına bağlı olarak gelişecek." diye konuştu.

Taliban'ın diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi ve Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulmasını şart koştuklarını aktaran Borrell şöyle devam etti:

"Taliban'ın davranışlarını beş kritere göre değerlendireceğiz. Bazıları 'Ama Taliban bunları yerine getirmeyecek.' diyecek. Hadi görelim. Bizim ilişki kurmamız bu şartların yerine getirilmesine bağlı olacak."