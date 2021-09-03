Pencşir Taliban'ın kontrolüne girdi: Taliban Afganistan genelinde hakimiyet sağladı
Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.
Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.
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AB: TALİBAN'I TANIMAYACAĞIZ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ı tanımayacaklarını ancak belli kriterler dahilinde ilişki kuracaklarını söyledi.
Borrell, dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yaptığı açıklamada, bakanların Afgan halkını desteklemeye bağlı kalmakta hemfikir olduğunu belirterek, "Afgan nüfusunu desteklemek için Afganistan'daki yeni hükümetle anlaşmamız gerekecek. Bu tanıma anlamına gelmeyen, operasyonel bir ilişki. Hükümetin davranışına bağlı olarak gelişecek." diye konuştu.
Taliban'ın diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi ve Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulmasını şart koştuklarını aktaran Borrell şöyle devam etti:
"Taliban'ın davranışlarını beş kritere göre değerlendireceğiz. Bazıları 'Ama Taliban bunları yerine getirmeyecek.' diyecek. Hadi görelim. Bizim ilişki kurmamız bu şartların yerine getirilmesine bağlı olacak."
PAKİSTAN İLE İNGİLTERE TALİBAN'I GÖRÜŞTÜ
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen İngiliz mevkidaşı Raab ile başkent İslamabad'daki bakanlık binasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Kureyşi yaptığı açıklamada, Afganistan'da barış ve istikrar görmek istediklerini vurgulayarak İngiltere'nin, bölgenin ve dünyanın da aynı şeyleri arzuladığını belirtti.
Dünyaya, Afganistan ile iletişimde olmaları çağrısını yineleyen Kureyşi, uluslararası toplumdan, bu ülkenin yeniden inşası ve barışın tesis edilmesi konusunda yardım talep etti.
Kureyşi, Afganistan ile Pakistan'ı coğrafyanın birbirine bağladığına işaret ederek bu ülkeye yaklaşımlarının da farklı olduğuna işaret etti.
Mevkidaşıyla Afganistan'ın yanı sıra çeşitli konuları da ele aldıklarını aktaran Kureyşi, İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat kısıtlamalarında kırmızı listede bulunan Pakistan'ın buradan çıkması için nelerin gerekli olduğunu görüştüklerini dile getirdi.
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