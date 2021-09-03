ABD’nin Bagram Üssü Taliban karargahı oldu

Kâbil'in de Taliban kontrolü altına girmesiyle birlikte kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşen insanlar kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Parkta yaşayan Muhammet Server Nebi, "Taliban'ın saldırıları başlayınca evimizi terk ederek Kâbil'e göç ettik. 15 kişilik ailemle buraya geldim, burada hiçbir şey yok. Su, yemek yok, açız. Pislik içinde yaşamaya çalışıyoruz, bir de Taliban geldi, bize ne yapacak korkusu yaşıyoruz" dedi.

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