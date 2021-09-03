Almanya Merkez Bankası ’kirli para’ akınına uğradı: 51 milyon euro yenileriyle değiştirildi

Normalde her yıl yaklaşık 40 milyon euro değerinde hasarlı banknot gelirken, bu yıl sadece temmuz sonundan ağustos sonuna kadar olan dönemde sel bölgelerinden 51 milyon euro değerinde hasarlı banknot geldiği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen ıslak ve kirli paraların sel suları içinde çamur, kanalizasyon ve yağla kirlenen paralar olduğunu aktarıldı.