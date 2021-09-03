Yeni Zelanda’da terör saldırısı: Yaralılar var

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 3'ü ağır 6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland'daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi.

Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3'ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ''terör saldırısı'' olduğunu bildirdi.

Ardern, zanlının Auckland kentinde bir süpermarkette en az altı kişiyi bıçaklayıp yaraladıktan sonra, Yeni Zelanda polisi tarafından 60 saniye içinde vurulup öldürüldüğünü söyledi.

Ardern saldırganın 10 yıldır Yeni Zelanda'da bulunan ve yaklaşık beş yıldır DEAŞ'a ilgi duyan bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu belirtti. Ardern, "Nefret doluydu, yanlıştı. Bir inanç tarafından değil, bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Bu eylemlerin sorumluluğunu yalnızca o taşır" dedi.