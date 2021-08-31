ABD Afganistan’dan tamamen çekildi
ABD'nin Afganistan'dan tahliye süreci tamamlandı. Son Amerikan askerlerini taşıyan uçak da başkent Kabil'den ayrıldı. Taliban güçleri, çeyrek asıra yakın sürenin ardından Kabil Havalimanı'na girdi. Peki, çekilme sonrası başkente nasıl bir atmosfer hakim?
ABD Afganistan'dan tamamen çekildi. Son Amerikan askerlerini taşıyan uçak da Kabil'den ayrıldı.
Son durumu A Haber muhabiri Orhan Sali Kabil'den aktardı.
ABD AFGANİSTAN'DAN 20 YIL SONRA ÇIKTI
"Afganistan için tarihi bir gün. Bugün Afganistan Taliban'ın da deyimiyle bağımsız ve özgür bir güne uyandı. Yaklaşık 20 yıldır Amerikan askeri burada işgal altında tutuyordu ülkeyi. Ama Afganlar umut dolu. Taliban'ın kutlamaları sabah saatlerine kadar sürdü. Gecenin ilk saatlerinden itibaren Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla birlikte Taliban Havalimanı'nın askeri bölümüne giriş yaptı.
Amerikan askerinin uçağının havalanmasıyla birlikte hangarların bulunduğu bölge kontrol etmek için gece yarısı girdi. Kısa bir süre sonra havalimanının artık tamamen kontrol altında olduğunun açıklamasını yaptı.
Taliban sabah saatlerinde kamera karşısına geçti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid şu açıklamasında " Bu başarı sadece Taliban'ın başarısı değildir, tüm Afgan halkının başarısıdır." dedi.
AFGANİSTAN BAĞIMSIZ GÜNE UYANDI
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid açıklamalarında ABD'ye çok önemli mesajlar verdi. Sözcü Mücahid " Amerika umarız ki askeri bir operasyonla bir başarı sağlayacağını sanmıyordur. 20 yıldır dünyanın süper gücü olduğunu belirten bir ülke Afganistan'da hiçbir başarı sağlayamadı. Aşırı hızlı bir şekilde buradan kaçmak zorunda kaldı." dedi.
BATI İLE İLİŞKİLER DEVAM EDECEK
Sözcü Zabihullah Mücahid, açıklamalarında "Batıyla ilişkilerimiz diplomatik yollarla devam edecek" ifadelerini kullandı.
KABİL SOKAKLARI
"Kabil'de hayat normale dönüyor. Taliban'ın kadınlarla ilgili açıklamalarından sonra kadınları sokaklarda görmek artık mümkün."
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