ABD Afganistan’dan tamamen çekildi

ABD AFGANİSTAN'DAN 20 YIL SONRA ÇIKTI

"Afganistan için tarihi bir gün. Bugün Afganistan Taliban'ın da deyimiyle bağımsız ve özgür bir güne uyandı. Yaklaşık 20 yıldır Amerikan askeri burada işgal altında tutuyordu ülkeyi. Ama Afganlar umut dolu. Taliban'ın kutlamaları sabah saatlerine kadar sürdü. Gecenin ilk saatlerinden itibaren Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla birlikte Taliban Havalimanı'nın askeri bölümüne giriş yaptı.

Amerikan askerinin uçağının havalanmasıyla birlikte hangarların bulunduğu bölge kontrol etmek için gece yarısı girdi. Kısa bir süre sonra havalimanının artık tamamen kontrol altında olduğunun açıklamasını yaptı.